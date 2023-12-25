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شكر على تعاز من عشيرة الدباس

منذ ساعة واحدة
شكر على تعاز من عشيرة الدباس

شكر على تعاز
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى (وَبَشِّر الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إليه راجعون، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العظيم.

وطنا اليوم:تتقدم عشيرة الدباس من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ومن ولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه بأسمى ٱيات الشكر والامتنان والتقدير لِتَفَضُّلِه بإنتداب رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر معالي السيد يوسف العيسوي لتقديم واجب العزاء بوفاة المرحوم فايز اسماعيل الدباس ” أبو محمد”. شقيق الوزير السابق اسامة الدباس.

كما تتقدم بالشكر والامتنان من رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر ومستشار الملك لشؤون العشائر معالي السيد كنيعان البلوي و معالي الشيخ فيصل الحمود الصباح مستشار الديوان الأميري الكويتي
واصحاب الدولة والمعالي الحاليين و السابقين و معالي يوسف الشواربة امين عمان و اصحاب السعادة الأعيان والنواب و السفراء و ضباط الجيش العربي والاجهزة الامنية الحاليين والسابقين والشيوخ والوجهاء والاهل والاقرباء والاصدقاء والانسباء لمشاركتهم سواء كان ذلك في المشاركة في مراسم دفن الفقيد او الحضور لبيت العزاء او الاتصال الهاتفي او عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
حيث كان لمواساتكم الأثر الطيب في التخفيف من مُصابِنا الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم من كل مكروه وأن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته و يُسكِنه بإذن الله فسيح جنانه .

“إنا لله وإنا إليه راجعون”


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