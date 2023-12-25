القبض على عددٍ من عملاء الاحتلال في قطاع غزة

وطنا اليوم:ألقت عناصر المقاومة القبض على مجموعة من العملاء استناداً على الوثائق التي حصلت عليها في السابع من أكتوبر المجيد

وبحسب مواقع إخبارية فلسطينية فإن المقاومة ألقت القبض على العملاء بعد تسلم أمن المقاومة وثائق وصفت بالخطيرة تضمنت أسماء جميع المتخابرين مع الاحتلال في غزة

وأظهرت الوثائق كيفية تعامل جهاز الاستخبارات الصهيوني “الشاباك” وتواصله مع العملاء في قطاع غزة

وبحسب التحقيقات الأولية ، اعترف أحد العملاء بأنه كان قد كلف في بداية عملية طوفان الأقصى بمراقبة منازل قيادة المقاومة ، واعترف آخر بأنه قد كلف بالبحث عن أماكن تواجد القيادة العسكريين والسياسيين