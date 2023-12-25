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وطنا اليوم تهنئ الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

منذ 4 ساعات
وطنا اليوم تهنئ الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

وطنا اليوم:تتقدم الأسرة الإعلامية لوكالة وطنا الإخبارية موقع “وطنا اليوم” ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور قاسم العمرو ، ورئيس وأعضاء هيئة التحرير بالتهنئه من الاخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد سائلين الله ان يعم الخير والسلام على الاردن
ونسأل الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة على الأمة وقد تحررت مقدساتها من براثن العدو الصهيوني.


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