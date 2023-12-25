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إخلاء عمارة مكونة من 3 طوابق في جرش إثر انهيار جزئي داخلها

منذ 5 ساعات
إخلاء عمارة مكونة من 3 طوابق في جرش إثر انهيار جزئي داخلها

وطنا اليوم:أخلت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش عمارة في بلدة سوف غربي محافظة جرش مكونة من 3 طوابق إثر انهيار جزئي داخلها .
وبحسب التقرير فقد “حدث انهيار جزئي للدرج الواصل بين الطوابق العلوية مما أدى إلى حدوث تصدعات وتشققات امتدت على واجهة البناء بشكل عمودي وأفقي من الداخل والخارج”.
وأوصت لجنة السلامة العامة بـ”إزالة المبنى لأنه قديم ويزيد عمر البناء فيه عن 50 عاما ويشكل خطورة على مستخدمي الشوارع المحيطة بالبناء، ويشكل أيضا خطورة على السلامة العامة”، وفق التقرير.
وتتكون لجنة السلامة العامة في محافظة جرش من مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة رئيسا وعضوية مديرية الأشغال العامة والدفاع المدني وبلدية جرش الكبرى والأمن العام.


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