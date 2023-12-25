ميرسك للشحن تتأهب لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر

وطنا اليوم:أعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك عن استعدادها لاعادة استئناف عملياتها المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر، موضحا أن قرارها جاء بعد اعلان الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف دولي يهدف إلى صد هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بالاحتلال والتي تعبر من خلال البحر الأحمر.

وكانت الشركة أوقفت عملياتها البحرية بعد عن شن الحوثيين عمليات عسكرية ضد السفن المرتبطة بالاحتلال؛ ردا على المجازر التي ترتكبها تل أبيب بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث باتت قناة السويس التي تعد شريان حياة للتجارة العالمية غير صالحة للاستخدام لعدد كبير من مسارات السفن.

وترى الولايات المتحدة الامريكية أنها قادرة على صد هجمات الحوثيين من خلال التحالف متعدد الجنسيات الذي شكلته، فيما يؤكد الحوثيين على استمرار عملياتهم العسكرية تجاه السفن ما لم يرضخ الاحتلال إلى وقف شامل لاطلاق النار في غزة.

وقالت ميرسك في بيان: اعتبارا من أمس الأحد 24 ديسمبر 2023، تلقينا تأكيدا بأن المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات المعلن عنها مسبقا “حارس الازدهار” قد تأسست ونشرت للسماح للتجارة البحرية بالمرور عبر البحر الأحمر/خليج عدن والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس كبوابة بين آسيا وأوروبا.

وأضافت “مع تفعيل هذه المبادرة، نستعد للسماح للسفن المتجهة إلى الشرق والغرب باستئناف العبور عبر البحر الأحمر”.

وبينت ميرسك أنها ستعلن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، لكنها أشارت إلى أنها قد تلجأ مرة أخرى لتحويل مسار السفن وفقا لظروف السلامة.

ويذكر ان الشركة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي إعادة توجيه السفن حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وقالت إنها ستفرض رسوما إضافية على الحاويات للشحنات المتجهة من آسيا لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن زيادة مدة الرحلة.

كما وأعلنت عدة شركات أخرى وقف إبحار سفنها في البحر الأحمر لمخاوف تتعلق بالسلامة في الأسابيع الماضية، ومنها شركة النفط الكبرى