جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مقتل جنديين في معارك بشمال قطاع غزة الليلة الماضية، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 162.

وأمس الأحد، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال وصفه نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد مقتل 15 جنديا وضابطا وإصابة 44 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة، وذلك في آخر أيام الأسبوع.

وبذلك، يرتفع مجمل قتلى الجيش الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة إلى 487 جنديا وضابطا