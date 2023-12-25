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مجزرة في مخيم المغازي .. 70 شهيدًا بتدمير الاحتلال عدة منازل على رؤوس ساكنيها

منذ 5 ساعات
مجزرة في مخيم المغازي .. 70 شهيدًا بتدمير الاحتلال عدة منازل على رؤوس ساكنيها

وطنا اليوم:استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، جراء تدميرها مربعًا سكنيًّا على رؤوس ساكنيه في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
وأكد الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور أشرف القدرة، وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا كذلك، إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.
وقال القدرة: ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 70 شهيدا والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقصف الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطي لتعيق وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف المختلفة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن قوات الاحتلال نفذت عبر طيرانها الحربي أحزمة نارية كثيفة أدت إلى قطع الطرق الرئيسة بين مخيمات البريج والمغازي والنصيرات مما يعيق عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ.


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