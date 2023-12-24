بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

رسالة الحزب المدني الديمقراطي الأردني في يوم الميلاد

منذ 3 ثواني
رسالة الحزب المدني الديمقراطي الأردني في يوم الميلاد

وطنا اليوم – قال المهندس عدنان السواعير
أمين عام الحزب المدني الديمقراطي الأردني أنه  في ظل الألم وإتساع الجرح في أرض الميلاد سيبقى الميلاد ميلاداً للرحمة والرجاء والخلاص وإشراقة الأمل، وشهادة للحق والحقيقة من فلسطين أرض الفداء الى أرجاء المعمورة.

وأضاف أنه بمناسبة يوم الميلاد المجيد، نستذكر مولد رسول المحبة والكلمة الطيبة، مولد ينتصر فيه الحق، ويسود العدل، وينكسر الباطل، ونؤكد على اعتزازنا بتكاتف الأردن شعباً وقيادة إلى جانب الأهل في فلسطين أرض الميلاد، للخلاص من الظلم والتشريد والتجويع والإبادة، وانتصاراً لأرواح الشهداء ولأشلاء الأطفال والنساء ودمار الكنائس والمساجد.

وقال انه في يوم الميلاد، نؤمن بأن لا سلام مع محتل، ولا أمان لمغتصب أرض أو منتهك عرض ووطن، وبأن ما تقوم به المقاومة يشكل مفخرة العالم وصولجان حق يليق بتعاليم السماء ورسالات الأنبياء وفطرة البشر.

سيبقى المسيحيون الفلسطينيون ملح ارض فلسطين وعلامة فارقة في تكوينها السياسي والثقافي والحضاري، فقد ظلت مشاركتهم على مدى مراحل النضال الفلسطيني واضحة وجلية على اختلاف كنائسهم ومذاهبهم حريصون على دورهم الوطني وعلى الوحدة الوطنية ومقاومة كافة أشكال الاستعمار التي تعرضت لها فلسطين عبر تاريخها وخاصة الاستعمار البريطاني وانتدابها والاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والقدس.
ميلاد مجيد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:06

القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالاً جوياً عشية عيد الميلاد لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس بغزة

21:34

نحن وأوروبا … وِفاقٌ وفراق !!

20:44

القسام تعرض مشاهد مثيرة لاستهداف جنود من جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

20:32

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط إضافي شمال قطاع غزة

20:25

الجامعه الاردنيه تواكب تحديث التعليم في العالم (١)

20:20

الجيش الإسرائيلي: نبحث عن أنفاق لحزب الله

20:09

#عاجل إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

20:04

الكنائس تحيي عيد الميلاد المجيد في بيت لحم دون احتفالات

19:23

مقترح جديد لصفقة تبادل بين تل أبيب وحماس

19:14

الأردن والإمارات تؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

19:09

البنك الدولي يتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري والمالية العامة في الأردن

19:02

التعليم والمستقبل!!

وفيات
وفيات الأحد 24-12-2023آل الزبده وآل النافع ينعون الدكتور مصطفى استشاري جراحه العظام يوسف الزبدهالدكتور مصطفى يوسف الزبده استشاري جراحه العظام في ذمة اللهعشيرة الدباس تنعى فايز الدباسوفيات الجمعة 22-12-2023