القسام تعرض مشاهد مثيرة لاستهداف جنود من جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:عرضت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد مثيرة لاستهداف مجاهديها لجنود من جيش الاحتلال في محاور شمال قطاع غزة

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام، استهداف دبابتي “ميركافا” تابعة لقوات الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام إنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة ومقتل 6 جنود وإصابة آخرين.

واشارت أنها تمكنت من قنص 3 جنود أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في اليوم الـ79 من عملية طوفان الأقصى التصدي لقوات الاحتلال الاسرائيلي المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدافت قوة خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.