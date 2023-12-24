الاحتلال يعترف بمقتل ضابط إضافي شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل ضابط إضافي في المعركة شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن الرائد (احتياط) أرييه رين، 39 عاماً، من المناوبات، ضابط مدرعات في الكتيبة 79، اللواء الهجومي 14، استشهد في معركة شمال قطاع غزة.

وصباح الأحد أعلن جيش الاحتلال، مقتل 8 من جنوده وضباطه خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 487 قتيلا، بينهم 154 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم التاسع والسبعين على التوالي، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع، إلى 20,424 شهيد بينهم أطفال ونساء و54,036 إصابة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.