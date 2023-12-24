الجامعه الاردنيه تواكب تحديث التعليم في العالم (١)

الاستاذ الدكتور مصطفى محمد عيروط يكتب:

عند حديثي عن “جامعتنا الام “فكانت “جامعة الوطن “عندما دخلناها طلابا عام ١٩٧٥ “فلا زالت “شامخه”كما عرفتها عندما بدات طالبا فيها في البكالوريوس عام ١٩٧٥ والماجستير عام ١٩٨٨ والدكتوراه عام ٢٠٠٢ “وكنت عبر “٤٨ “عاما ابنا من أبنائها وملتقيا مع رؤسائها ومتابعا لهم الذين يتميزون بانهم “يبنون وينجزون”على ما تم إنجازه “وبعض منهم طلابها تعلمنا معا فيها وعززت فينا ما تربينا عليه من ولاء مطلق للوطن وقيادتنا الهاشميه التاريخيه والتفكير الايجابي والنقد البناء-والبحث والتعب والتفوق فجامعتنا اليوم “الجامعة الاردنيه”والتي حملنا منها “ذكريات “لا تنسى “ونحب ان تبقى وستبقى الجامعه الاردنيه في العلا وكل جامعاتنا الوطنيه من عامة وخاصه فابناء الجامعة الاردنيه منتشرون في الوطن و العالم في كل التخصصات يتفوقون وينافسون بكفاءه واليوم يقودها في رأيي “قيادي اداري” نجح في وزارة الصحه وعرفة الجميع واضحا متواضعا مقنعا قادرا على المواجهه والاقناع متسلحا بالعلم والخبره في أزمة الكورونا “عصاميا من “حرثا”” في شمال الاردن وكنت قد التقيته في قرى العبيدات التي اعرفها وأهلها الطيبين قبل أعوام طويله عندما كان طالبا يتابع الدراسه وعنده كما اعرف “وفي قلبه وعمله “حرثا”كنابلس” وكل شبر في الرئتين” “”فيختار الفريق ” هو

لا يسمع نهائيا لمضيعة الوقت للقال والقيل وكل وقته بتفكير ايجابي و للعمل والإنجاز “بتفاؤل” ” وخطه مستقبليه”يستمد العزم في التنفيذ ” من رؤية جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني في تحديث وتطوير التعليم العام والعالي “فمعالي الاستاذ الدكتور نذير مفلح عبيدات”الطبيب اخصائي والأمراض الصدريه والتنفس “في النوم وهو لا ينام وكثيرا ما اتصل معه واعرف انه يعمل ليل نهار ” فهو إداري ناجح “حضر للان كما تابعت وعرفت عشر مؤتمرات عالميه كلها تبين ان القرن الحالي الواحد والعشرين يحتاج الى”هندرة جذريه في التعليم”في عنوان رئيسي “ماذا نعلم”؟”وتطوير جذري في “بنية التعليم” “فالجامعة الاردنيه “التي حققت انجازات في التصنيفات العالميه “وكما قال رئيسها”في الاحتفال في ان تكون الجامعه الاردنيه من اول ٥٠٠ جامعه عالميه في تصنيف عالمي مهم كيو أس”هذا الانجاز يتم العمل له منذ عشر سنوات” وهذا بعد راقي في البناء على ما انجزه رؤساء سابقون وهذا يدل على ” قدره الإداري الواثق ” فكانت أيضا جامعتين نعتز بهما من اول الف جامعه وهما جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة عمان الاهليه وهي اول جامعه خاصه في الاردن واول جامعه خاصه تفوز بهذا الفوز ونأمل ان تكون كل جامعاتنا العامه والخاصه مستقبلا مثلها وتحقق التقدم وجامعة عمان الاهليه التي “أصبح رئيسها مكرما من جامعته الاردنيه كاستاذ شرف وهو يعطى لم بلغ السبعين في مكتب مدى الحياه في الجامعه الاردنيه ويستفاد منه مدى العمر وهو يستحق وهذه ميزة اي اداره ناجحه واثقه لأي جامعه عامه وخاصه بأنها تحافظ على المنجزين والكفاءات من أبنائها وبناتها وتدعوهم لها وتكافؤهم “ومعالي الاستاذ الدكتور نذير مفلح عبيدات “يأسر الجميع” بأخلاقه وتواضعه وقدرته القياديه في استيعاب الاخر وحتى من يعارضه كاداري

يدير “جامعة أصبحت جامعه عالميه “وفيها يدرس من جنسيات عالميه “

فالجامعة الاردنيه وحتى تواكب العالم وحتى ينافس الخريجون بنسب تشغيل عاليه وطنيا وعالميا وكما علمت بأن هناك “تغييرات “على الخطط الدراسيه سيبدأ العمل بها بعد اقرارها مع بداية العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ دون المساس في عدد الساعات المعتمده للتخرج ليتسلح الطالب بمهارات تمكنه من المنافسه وطنيا و عالميا وتجهزة لسوق العمل مباشرة مع العمل على قدم وساق وبتطوير الغرف الصفيه التي يبلغ عددها ٥٠٠ قاعه صفيه لتصبح غرف صفيه ذكيه وتطوير للان ٢٠ قاعه ومدرج في انشاء ستديوهات فيها وتطوير الصوت والبث والتسجيل لتواكب العالم وفي بثها مباشرة للطلبه وحتى تواكب العالم فالعمل جار لمواجهة التحديات العالميه في انشاء كلية الذكاء الاصطناعي و تاسيس مختبرات حديثه في الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي

واثناء تجوالي فيها الذي احبه صيفا وشتاء في جامعتي الام الاردنيه التي احب دائما ازورها واتجول فيها علمت بأنه خلال ستة أشهر إلى عام سيتم الانتهاء من بناء عشرة آلاف متر مربع للقسم السريري في كلية طب الاسنان وسيتم ضمها إلى مستشفى الجامعه الاردنيه وتبادر الجامعه الاردنيه إلى تطوير مزارع الجامعه بنوعية الزراعه لتساهم في الامن الغذائي ومنها مزرعه الجامعه في الغور التي تعود بي الذكريات إلى لقاء اذاعي في إذاعة المملكة الاردنيه الهاشميه في برنامجي انذاك ريبورتاج مع معالي الاستاذ الدكتور مروان كمال وكان وقتها عميدا لكلية الزراعه فبين في البرنامج الحاجه إلى هاتف وبعد البرنامج مباشرة اتصلوا به من مؤسسة المواصلات انذاك وتم إيصال الهاتف لمزرعة الجامعه بسرعه في الغور وزرتها معه بعدها وعلمت بأن الجامعة الاردنيه وقعت اتفاقيه مع وزارة البيئة لتطوير مزرعه الجامعه في الموقر التي يبلغ مساحتها ٢٠٠٠ دونم وذلك للاستدامه والخضره والحصاد المائي

فمعالي الاستاذ الدكتور نذير مفلح عبيدات رئيس الجامعه الاردنيه يقود الجامعه الاردنيه بانجازات ونجاحات وبناء على ما انجز منذ عام ١٩٦٢ وتعزيز الانجازات في التطوير والتحديث في عمل ليل نهار بفريق اكاديمي واداري لتحقيق رؤية جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم للتطوير والتحديث والعمل بكفاءه وانجازات على الواقع ويلاحظها كل من يزور الجامعه الاردنيه التي ستبقى للأجيال شاهدة على الانجازات في وطننا العزيز في ظل قيادتنا الهاشميه وافتخر بانني من خريجيها والأول في قسم اللغة العربيه للعام ١٩٧٩ واول من تشرف بالسلام على جلالة سيدنا المغفور له الملك الحسين رحمه الله واول من استلم هديه من جلالته رحمه الله بساعة اهديت للاوائل في الأقسام ومنذ عام ١٩٧٥ وانا احب جامعتي الاردنيه ناشطا واعلاميا واكاديميا ومن واجبي عليها ان نعمل لها دائما كما يعمل رئيسها وفريقه ورئيس مجلس الامناء دولة الدكتور عدنان بدران واعضاء المجلس ومجلس الجامعه ومجلس العمداء وفريقها الأكاديمي والاداري ومدراء المراكز فالجامعه الاردنيه اسرة كبيره ومدينة جامعيه تعتمد على الرسوم الجامعيه في الإيرادات وأعتقد بأن رئيسها الحالي يفكر في المستقبل في زيادة الدخل من زيادة الاستثمارات وتعزيز البحث العلمي والابتكارات والابداع فالجامعه الاردنيه تسير نحو تعيينات من خريجي جامعات عربيه واجنبيه منافسه ومتقدمه من اول ٥٠٠ جامعه على مقياس كيو أس وشنغهاي الأصعب ونأمل ان تصبح الجامعه الاردنيه توأما مع جامعة القاهره مثلا التي حصلت اي جامعة القاهره على درجة ٣٠١ على مقياس شنغهاي بعد ان حققت لتصبح من اول ٥٠٠ جامعه عالميه على مقياس كيو أس وستتقدم فيه اكثر فأكثر والان جامعتنا الاردنيه ام الجامعات الاردنيه من اول ٩ جامعات عربيه في كافة التصنيفات والاولى محليا

وجامعتنا الاردنيه ستبقي شامخة فشجر السرو فيك راسخ في الأرض وشاهد للأجيال على رسوخك وتفوقك وبالمناسبه اخذت احفادي مصطفى وعبدالله لزيارتها وجولة فيها وجلسنا في ذكريات تحت السرو مقابل المكتبه وامنيتي ان أراهم فيها تعزز فيهم كما عززت في جدهم المبدأ وكل من درس ويدرس فيها

الله

الوطن

الملك

فالجامعه الاردنيه تسير بخطى ثابته نحو مواكبة العالم في تطوير بنية التعليم وماذا نعلم”ويتحقق في الجامعه الاردنيه وفي الجامعات بالاعتماد على الكفاءات اولا واخيرا والقدره على الانجاز اولا واخيرا والتفاعل القوي مع المجتمعات المحليه والقطاع الخاص اولا واخيرا وهذا ما يتحقق الان برئاسة نموذج اردني في القيادة الإدارية الفاعله والكفاءه والنزاهه والاخلاص والإنجاز معالي الاستاذ الدكتور نذير مفلح عبيدات رئيس الجامعه الاردنيه رضي الوالدين والناس

حمى الله وطننا المملكة الأردنية الهاشميه والشعب وجيشنا العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقياده جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين

ومن الجامعة الاردنيه وقد سمعتها أيضا من رئيس الجامعه معالي الاستاذ الدكتور نذير عبيدات نقول بصوت عال واحد موحد لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المفدى ومواقف جلالته التاريخيه من اجل فلسطين والقدس وغزه والوصاية الهاشميه على الأماكن المقدسه في القدس ونفتخر بالإنجازات والنجاحات في وطننا بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم التاريخيه

كلنا معك وخلفك

للحديث بقيه عن الجامعه الاردنيه