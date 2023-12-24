الجيش الإسرائيلي: نبحث عن أنفاق لحزب الله

وطنا اليوم:قال الجنرال أوري جوردين، قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عناصر وقوات الجيش تقوم بعمليات بحث كبيرة لتحديد مواقع أنفاق “حزب الله” اللبناني على طول الحدود المشتركة.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال جوردين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن أي بنى تحتية أو أنفاق تابعة لـ”حزب الله” اللبناني بطول الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة، كما جرى من اكتشاف نفق عميق بين حدود قطاع غزة والداخل الإسرائيلي.

وشدد الجنرال الإسرائيلي على أن الجيش يقوم ببحث أي تهديدات فوق أو تحت الأرض تمثل خطرا على إسرائيل، وأنه في حال وجود مثل هذه التهديدات فإن الجيش لن يبقيها سرا على سكان الشمال من المستوطنين.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن محللين عسكريين إسرائيليين قولهم إن شبكة أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العميقة تعيق سيطرة إسرائيل على أراضي قطاع غزة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي راح ضحيتها حتى الآن قرابة 20 ألف شهيد من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.