مقترح جديد لصفقة تبادل بين تل أبيب وحماس

وطنا اليوم:كشفت القناة 12 العبرية، عن مقترح جديد لصفقة تبادل جديدة للأسرى بين تل أبيب وحركة حماس بوساطة مصرية.

وأوضحت القناة العبرية، أن المقترح المصري لصفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحماس، يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 3 أسابيع، يتم خلاله الإفراج عن 40 أسيرًا إسرائيليًا مقابل 120 أسيرًا فلسطينيًا.

وأكدت القناة العبرية، أن تل أبيب وحماس ترفضان المقترح المصري الجديد، فيما يتابع المجتمع في الكيان، بإهتمام الجهود التي تبذلها مصر للترويج لصفقة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى تبادل الأسرى مع حماس.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن المسؤولين يرفضون التعليق على مضمون العرض المصري، لكنهم يؤكدون أن هناك مسارين للتفاوض واحد عبر القاهرة والآخر مع قطر.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر قوله، إنه في هذه المرحلة لا يوجد انفراج في أي مسار، والصعوبات كثيرة، لكنه يضيف أن القناتين فاعلتين.