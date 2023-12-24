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الأردن والإمارات تؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ ثانيتين
الأردن والإمارات تؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية ومستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وأكد الوزيران، في اجتماع جاء في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين، ضرورة اعتماد الآليات الفاعلة التي تتيح متطلبات مواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع.
وأكد الصفدي والشيخ عبدالله مواقف المملكة والإمارات الثابتة في رفض تهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية وإلى خارجها، وشددا على ضرورة عودة المهجرين في غزة إلى مناطقهم.
كما أكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.
وبحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وتوسعة التعاون الاستثماري والاقتصادي بينهما تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وثمن الصفدي دعم الإمارات المستمر للأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبعات الأزمات الإقليمية على المملكة.


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