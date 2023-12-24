مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة يجتمع في مقر سلطة أقليم البترا التنموي السياحي

وطنا اليوم – في البترا، عاصمة العرب الانباط وفي مقر سلطة أقليم البترا التنموي السياحي، عقد مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بحضور رئيس مجلس الإدارة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي و رئيس مجلس المفوضين للسلطة الدكتور فارس بريزات اجتماعا تنسيقيا تشاركيا تم فيه الإشادة بالخطوات التي قامت بها السلطة من إيقاف وإزالة الاعتداءات على الموقع الأثري وتحويل المخالفين للقضاء وإرساء القانون على الجميع حفاظا على الموقع والزوار من أردنيين وأجانب وأعمال التنظيف والصيانة للموقع الأثري و دعم المجتمع المحلي، لما لهذه الخطوات من أهمية كبيرة ليس فقط من ناحية سياحية فقط بل لإستدامة الموقع والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وأكد البريزات على مدى أهمية التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة والتي تمثل الذراع التسويقي للمنتج السياحي الأردني والتي أثمرت جهودها على وصول أعداد زوار البترا إلى أرقام تاريخية في العام 2023.

كما وتم التباحث حول سبل التسويق للبترا كمنطقة سياحة مستدامة خضراء مثل استخدام السيارات الكهربائية لنقل السياح وتقنين الاستخدام التجاري للمنطقة الاثرية وحملات النظافة التي تقوم بها السلطة، بالاضافة الى التركيز على مجابهة حملات التشوية التي تقوم بها الجهات المتضررة من تطبيق القانون.

وشرح الدكتور البريزات تفاصيل المخالفات وأعدادها والخطة الأمنية التي رافقت إزالة الإعتداءات والخطة استدامة الوضع الأمني الحالي وخطط التنمية ودعم المجتمع المحلي في القرى التي تحيط بالموقع الأثري وتحويل المسارات السياحية لتلائم خطط التطوير والتي ستصب بمصلحة المجتمع المحلي الشريك الرئيس في تطوير المنتج السياحي و الحفاظ عليه.

القيسي قال ان دعم الخطوات التي قامت بها السلطة من وقف الاعتداءات على الموقع وعلى الزائرين من أردنيين وأجانب لم يكن للحفاظ على سمعة الأردن كبلد أمن للسياحة بل للحفاظ على البترا من إدراجها على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر والذي لا يمكن أن نسمح به لأن هذه القائمة لا تدخلها الا المواقع التي تمر بحروب وأزمات كارثية. كما أكد القيسي أن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة ستقدم كل الدعم لسلطة اقليم البترا من تدريب و تأهيل للمجتمع المحلي والترويج والتسويق والحفاظ على الموقع الأثري بشكل يضمن استدامته للأجيال القادمة.

وإستمع الحضور الى شرح للأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين حول جهود التنمية البشرية التي تقوم بها الوزارة من خلال دورات التدريب للباحثين عن العمل وموظفي القطاع للنهوض بمستوي الخدمة المقدمة للسياح الإردنيين والعرب والاجانب على حد سواء.

وقدم الدكتور فادي بلعاوي مدير دائرة الآثار العامة شرحا تفصيليا عن جهود الدائرة في الحفاظ على الموقع الأثري واستغلال فترة التباطىء السياحي الناتج عن الأزمة في العمل بشكل مكثف لصيانة الموقع وترميمه والتي يصعب القيام بها في فترات الاكتظاظ.

واصطحب الدكتور بريزات القيسي والوفد المرافق في جولة شملت الموقع الأثري وأطلع القيسي على تفاصيل الحالة داخل البترا بعد إزالة الأعتداءات والخطط الأمنية لضمان عدم تكرارها وزار القيسي المواقع التي تعرضت للتخريب والحرق من قبل المخربين و المخالفين.

وتأتي هذه الزيارة كخطوة دعى اليها رئيس مجلس الإدارة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي للتركيز على التشاركية و التكاملية مع سلطة اقليم البترا وجميع الشركاء في القطاع السياحي منذ بداية الأزمة أيمانا بأن قطاع السياحة قطاع منيع ومرن ولكن التعافي يحتاج الى تظافر جهود الشركاء في هذا القطاع الحيوي.



