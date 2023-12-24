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مجلس الأمن الغذائي يوصي بتعليق إعادة تصدير المواد الأساسية (الرز والسكر والزيوت)

منذ 5 ثواني
مجلس الأمن الغذائي يوصي بتعليق إعادة تصدير المواد الأساسية (الرز والسكر والزيوت)

وطنا اليوم – استضافت غرفة تجارة الأردن اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الامن الغذائي والذي عقد برئاسة وزير الزراعة / رئيس مجلس الامن الغذائي المهندس خالد الحنفيات ، بحضور كل من أصحاب المعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير التربية والتعــــــــــــليم ووزير الصحـــــــــــــــــــــــــة و وزير البيئــــــــــــــــــــــــــة و وزير التنمية الاجتماعية ومندوب عن رئيس هيئــــــــــة الأركـــــــــان المشتركة ، و مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء و نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات و رئيس الإتحاد العام للمزارعين ورئيس غرفة تجـــــــارة الأردن ومندوب عن رئيس غرفة صناعة الأردن و مدير عام دائرة الإحصاءات العامة .
وقد تمت مناقشة عدة بنود تضمنت تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 الصادرة بموجب المادة 6 من نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023 والصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و مناقشة مسودة الدعم المقترح من قبل برنامج الاغذية العالمي لدعم مجلس الامن الغذائي والنظر في تشكيل لجان المجلس (لجنة التخطيط وسياسات الامن الغذائي ولجنة نظام معلومات الأمن الغذائي ولجنة مبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء واللجنة المالية) والمخزون الغذائي في الأردن في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة و الأزمة الحالية في مياه البحر الأحمر.

وفي نهاية الإجتماع أوصى المجلس بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية (الرز والسكر والزيوت) نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الازمة في البحر الاحمر اضافة الى القرارات المناسبة بما يخص البنود المدرجة على جدول أعمال الإجتماع كما أكد الحضور على ان العمل المؤسسي للامن الغذائي ومنظومة المعلومات الشاملة ستساعد متخذي القرار من خلال توفير بيانات دقيقة حول الامن الغذائي.


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