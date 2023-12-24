حزب إرادة يفتتح مقرين في كل من لواء الكورة والأغوار الشمالية ويلتقي أعضاء الحزب في اللوائين.. صور وفيديو

وطنا اليوم:افتتح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة مكتبين للحزب في لوائي الكورة والأغوار الشمالية، ليتبعا لفرع الحزب في محافظة اربد، وذلك ضمن نهج الحزب فتح فروع في جميع المحافظات ومكاتب في الألوية والتجمعات السكانية الكبيرة.

وهنأ البطاينة أعضاء الهيئة العامة افتتاح المكتبين الذين سيكونا بيتًا لجميع أعضاء الحزب ليشاركوا في نشر مبادئ الحزب وأهدافه و تنفيذ برامجه و خططه تحت إشراف لجنة لكل فرع.

وجرى افتتاح المكتبين دون أي مظاهر احتفالية تضامنًا مع الأشقاء في قطاع غزة.

وفي قاعة مؤسسة إعمار الاغوار الشمالية التأم أعضاء الهيئة العامة في لوائي الكورة والأغوار الشمالية في لقاء موسع مع الأمين العام للحزب وفريق الأمانة العامة في إطار النهج التشاركي للحزب والتواصل مع أعضائه واطلاعهم على سير العمل في الحزب وتطوراته.

وجرى خلال اللقاء وضع الأعضاء بصورة خطط الحزب في المرحلة المقبلة وفي مقدمتها إعداد برنامج الحزب من قبل لجانه القطاعية، والمشاركة في الانتخابات المقبلة، كما أجاب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين على أسئلة واستفسارات الأعضاء وتوثيق مقترحاتهم.

وحضر افتتاح الفرعين واللقاء مع الهيئة العامة عددًا من الأمناء العامين المساعدين ورئيس مجلس فرع الحزب في محافظة اربد م. صهيب بني يونس ورئيس بلدية برقش خالد الفقيه ورئيس بلدية رابية الكورة محمد طه المستريحي.