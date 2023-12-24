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المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يشارك في اجتماع مجلس أمناء برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط “PRIMA” بمدينة برشلونة

منذ ثانيتين
المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يشارك في اجتماع مجلس أمناء برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط “PRIMA” بمدينة برشلونة

وطنا اليوم – شارك الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي في اجتماع مجلس أمناء برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط “PRIMA” المنعقد بمدينة برشلونة الإسبانية لمناقشة نتائج الدورة البحثية للعام 2023 للبرنامج وخطة عمله للعام المقبل، والموازنة المقدمة من الدول الأعضاء، ولبحث تمديد اتفاقية التعاون الدولي مع البرنامج لغاية العام 2027.
وفي الاجتماع أعلن البرنامج أنه دعم 3 مشاريع بحثية أردنية في مجالات الأنظمة الزراعية والغذاء وتقاطعاتهم بمليون يورو عن الدورة البحثية 2023.
وأكد الرفاعي التزام الأردن برفع نسبة مشاركة باحثيه في أعمال البرنامج مشيراً إلى أن المجلس يدعمهم بما يقارب 400 ألف يورو للدورة الواحدة ضمن مشاريعهم البحثية.
كما وبيّن الرفاعي أن المجلس يقدم شتى سبل الدعم اللوجستية والفنية للباحثين الراغبين بالمشاركة في البرنامج بالتعاون مع الجامعات الرسمية والخاصة، ومراكز البحث العلمي، وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هذا ويعد “PRIMA” برنامجا دوليا للدعم التشاركي لمشاريع البحث العلمي في الدول الأعضاء من شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط مع الاتحاد الأوروبي.

 


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