نتنياهو: الحرب تأخذ منا أثمانا باهظة لكن لا مناص منها

وطنا اليوم:قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو -في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته-، إن “الحرب في غزة تأخذ منا أثمانا باهظة لكن لا مناص منها”.

وتعهد بمواصلة القتال “حتى نحقق أهدافنا بالقضاء على حماس، وإعادة المختطفين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لنا”.

وشدد على أن حكومته لا تخضع لأي ضغوط دولية، وقال “قرار استمرار الحرب نتخذه وحدنا”.

وأضاف “أبلغت الرئيس بايدن أننا سنواصل القتال حتى تحقيق الانتصار، وأبدى تفهمه لذلك”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال، يوم السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أقنع رئيس الوراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

وفي سياق ذي صلة،، أعتبر قائد أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أن قواته “لا يزال أمامها الكثير لفعله في قطاع غزة”.

وأدلى هيلفي بتصريحات أثناء إجرائه تقييما لوضع قواته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، السبت.

وفي تقييمه لأداء القوات المقاتلة من الفرقة 98 ولواء “غيفعاتي”، قال هيلفي إن “الوضع في خانيونس مبهر”، لكنه أكد “ما زال أمامنا الكثير من العمل للقيام به” في غزة.