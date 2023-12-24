الحكومة: عطلة عيد الميلاد ورأس السَّنة تشمل القطاع الخاص

وطنا اليوم:أكدت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء بتعطيل جميع الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم غد الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل 2023، تشمل القطاع الخاص.

كما تشمل عطلة الاثنين الموافق للأول من كانون الثَّاني لعام 2024؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة ؛ القطاع الخاص