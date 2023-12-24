الخيرية الهاشمية توقع اتفاقية لتوفير محتوى إلكتروني لطلاب غزة

وطنا اليوم:وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركة جو أكاديمي اتفاقية تعاون في مجال توفير محتوى الكتروني مسجل مجانًا لطلاب أهلنا في غزة لجميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الثانوية العامة وبالاعتماد على المناهج الفلسطينية.

وتهدف هذه المبادرة التي يطلقها الطرفين لتأمين أكثر من 200,000 طالب بغزة بمحتوى المادة الالكترونية التعليمية في كافة المواد مثل العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية واللغة العربية، مما يسهل من استمرارية العملية التعليمية داخل قطاع غزة في مختلف الظروف.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: “حسب الاحصائيات الصادرة من اللجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن نسبة المتعلمين في قطاع غزة تزيد عن 96%، وهو مؤشر على أهمية التعليم بالنسبة لأهلنا في غزة، ومن هذا المنطلق نطلق اليوم هذه المبادرة والتي تسهل من سير العملية التعليمية على الطلاب في غزة وفي كافة المراحل الدراسية”.

وحول هذه الاتفافية التي تصب في جوهر رؤية جو أكاديمي الهادفة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم أعرب الرئيس التنفيذي المهندس علاء جرار عن فخره بهذه الخطوة قائلاً :”تتمثل مهمتنا الكبيرة في تسخير التكنولوجيا لتذليل الصعوبات والتحديات الناجمة عن الظروف المختلفة لتمكين الأجيال المختلفة من متابعة العملية التعليمية انطلاقاً من إيماننا بأن التعليم هو ركيزة التطور والتقدم في المجتمعات”.

وأضاف جرار قائلاً :”تنسجم هذه الاتفاقية مع رؤيتنا الإنسانية الهادفة لخدمة مجتمعنا ومحيطنا حيث إن التعاون مع واحدة من أهم المؤسسات الوطنية العاملة على توفير المساعدات لأهلنا في غزة على مدار الساعة في مختلف المجالات يضفي أهمية متزايدة على هذه الاتفاقية”.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وارسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo