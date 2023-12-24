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عمّان أول مدينة أردنية تنضم إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية

منذ ساعة واحدة
عمّان أول مدينة أردنية تنضم إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية

وطنا اليوم:انضمت مدينة عمان إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية لتصبح أول مدينة في الأردن تنضم إلى هذه الشبكة العالمية.
وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان انضمام أمانة عمان الكبرى إلى ميثاق ميلانو يمثل خطوة مهمة في جهود المدينة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
واضاف ان الامانة تسعى من خلال هذا التعهد الى ضمان تحقيق منظومة متكاملة للأمن الغذائي وتحفيز قطاع الزراعة و الإنتاج المستدام للغذاء.
وأوضح أن الأمانة ستقوم بتنفيذ عدد من المبادرات و البرامج لتعزيز أنظمة الغذاء الحضرية المستدامة في عمان، بما في ذلك الاستثمار في الزراعة الحضرية مثل حدائق المجتمع والحدائق النباتية، لزيادة الإنتاج المحلي للأغذية، ودعم الصناعات الغذائية المستدامة مثل الصناعات الغذائية العضوية لتعزيز استخدام المواد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة، و التوعية العامة حول أهمية أنظمة الغذاء الحضرية المستدامة.
وأكد ان الامانة ملتزمة بتحقيق أهداف ميثاق ميلانو وتعمل على وضع خطة عمل محددة لتحقيق هذه الأهداف.
ويشار إلى أن ميثاق ميلانو هو من أهم المبادرات العالمية التي تضم أكثر من 250 مدينة، و تمثل ما مجموعه 450 مليون نسمة، ويشكل إطار عمل نهجا شاملا يركز على النظام الغذائي العالمي، ويقدم توصيات وإجراءات ترتبط بدعم التخطيط السليم للنظم والقوانين، الحكومة والإنتاج والنظم الغذائية المستدامة وشبكات التوريد والتوزيع والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والغذائية.
وتلتزم المدن من خلال هذا الاتفاق بأربعة مبادئ وهي ضمان الغذاء الصحي للجميع، تعزيز الاستدامة في النظام الغذائي، زيادة الوعي والتثقيف بالعادات الصحية لتناول الغذاء وتقليص الفاقد من المواد الغذائية


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