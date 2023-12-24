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الرواجيح : في مدينة مادبا مدينة السلام فخرنا واعتزازنا بقرار إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد لرؤساء  الطوائف المسيحية في الأردن وتخصيص ريعها لدعم صمود غزة

منذ ثانيتين
الرواجيح : في مدينة مادبا مدينة السلام فخرنا واعتزازنا بقرار إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد لرؤساء  الطوائف المسيحية في الأردن وتخصيص ريعها لدعم صمود غزة

وطنا اليوم – قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح اليوم بعد أن اجتمع مجلس الكنائس في الأردن العظيم وتداول العديد من القضايا وأهمها ما يجري على الساحة الآن في فلسطين العروبة ، والوقتِ العَصيب الذي يَمرُّ على قطاعِ غزةَ وعُمومِ فلسطين، حيثُ سفكُ الدّماءِ البريئة والعَويل والتّجويع والتّعطيشِ، ونسف الأبنيةِ السّكنية والمدارسِ والمستشفياتِ والكنائسِ والمَساجدِ والتّهجير المَقصود لأهلنا الغزّيين أمامَ أنظارِ المُجتمع الدّولي العَاجزِ واستنكارهم بأقصى العباراتِ وأشدها ما يرتكبه العدوان الإسرائيلي مِن أعمالٍ بَربرية ضدَّ الإنسانية مُخالفةً كُلَّ الأعرافِ الدّولية، وتوحدهم بهذا القرار خَلفَ الرأيِّ الكبير الذي تُمَثِلهُ المَملكة الأردنية الهاشمية وعلى رَأسها جلالة المَلك عبدالله الثاني المُفدى، الصَّوتُ الحقِ في هذا العَالم، وراعي الوصاية الأحق على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

معبرين في مدينة مادبا مدينة السلام عن فخرنا واعتزازنا بقرار إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد لرؤساء  الطوائف المسيحية في الأردن وتخصيص ريعها لدعم صمود غزة وبأن الأردنيين جميعاً دوماً يضربون أروع الأمثلة بوقوفهم خلف وطنهم ومليكهم والقضايا العربية على مر التاريخ ،وإننا في مدينة مادبا جزء من نسيج الأردن الكبير والذي يسطر على الدوام أعظم المواقف العربية والعالمية محيين كافة المَواقفِ الحُرة العَربية والدّولية التي لم تنخرط في مَعاييرٍ إنسانية وسِياسية.

فكل عام وأنتم بألف خير وكل عام ووطنا وشعبه وقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله بالف خير وسلام.

 

 


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