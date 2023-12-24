بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

ارتفاع الطلب على الغاز المنزلي ليصل إلى 200 ألف أسطوانة

منذ ساعتين
ارتفاع الطلب على الغاز المنزلي ليصل إلى 200 ألف أسطوانة

وطنا اليوم:كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، عن ارتفاع الطلب على الغاز المنزلي السبت؛ ليصل إلى 200 ألف أسطوانة وزن 12 كيلو غراما، مقارنة مع 120 ألف أسطوانة غاز منزلي الجمعة.
وبين السعيدات الأحد أن مخزون المملكة من المشتقات النفطية المختلفة، كاف ولم ترد أي شكاوى تتعلق بانقطاع التزويد من المحروقات من مناطق المملكة كافة.
وفيما يتعلق بمادة الكاز، قال السعيدات، إنه من الصعب حصر الكميات التي تم استهلاكها خلال فترة المنخفض السائد الذي يؤثر على جميع مناطق المملكة، مؤكدا أن تجميد الضريبة على الكاز بتوجيهات ملكية كان له أثر إيجابي، حيث إن أسعاره في متناول المواطنين.
وكان الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حيدر البشايرة، أعلن في 18 كانون الأول الحالي، عن تعبئة نحو 32 مليون أسطوانة غاز منذ بداية العام، مشيرا إلى أن معدل استهلاك كميات الغاز سجل 1200 طنا يومياً.
وبين أن الشركة زادت مخزونها من الغاز المسال إلى السعة التخزينية القصوى في محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان والزرقاء وإربد عن طريق نقل كميات من مادة الغاز المسال المخزنة بمستودعاتها في العقبة براً بواسطة صهاريج ناقلين محلين، وإحالة عطاء لاستيراد كمية (350) ألف طن من مادة الغاز المسال مع إمكانية زيادة الكمية بواقع (25%) ويجرى نقل هذه الكميات من العقبة إلى محطات الغاز الثلاث، وذلك لتغطية احتياجات المملكة من هذه المادة حتى نهاية شهر نيسان 2024 وهي كمية تكفي لتعبئة (28) مليون أسطوانة.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لتعبئة أسطوانات الغاز في المحطات الثلاث في كل من عمّان وإربد والزرقاء تصل إلى حوالي 250 ألف أسطوانة يومياً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:13

نتنياهو: الحرب تأخذ منا أثمانا باهظة لكن لا مناص منها

14:10

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يشارك في اجتماع مجلس أمناء برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط “PRIMA” بمدينة برشلونة

14:04

الرواجيح : في مدينة مادبا مدينة السلام فخرنا واعتزازنا بقرار إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد لرؤساء  الطوائف المسيحية في الأردن وتخصيص ريعها لدعم صمود غزة

14:02

إتمام جسر المسلخ على مسرب الباص السريع بين عمّان والزرقاء مطلع 2024

13:57

الحكومة: عطلة عيد الميلاد ورأس السَّنة تشمل القطاع الخاص

13:53

الخيرية الهاشمية توقع اتفاقية لتوفير محتوى إلكتروني لطلاب غزة

13:46

عمّان أول مدينة أردنية تنضم إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية

12:59

ضمن حملة تكية أم علي “لأجلك يا غزّة” زين كاش تجهّز طرود غذائية لأهالي قِطاع غزّة بقيمة 25,000 دينار

12:41

بدء عمل المسار الجديد للشحن بين الأردن ومصر الأسبوع الحالي

12:22

الضمان ومستشفى الملك المؤسس يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات طبية علاجية للمؤمن عليهم بتأمين إصابات العمل

12:19

شهادات صادمة.. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية بغزة ويدفن الفلسطينيين بالجرافات

11:58

هل عادت معركتنا مع وباء كورونا إلى نقطة الصفر

وفيات
وفيات الأحد 24-12-2023آل الزبده وآل النافع ينعون الدكتور مصطفى استشاري جراحه العظام يوسف الزبدهالدكتور مصطفى يوسف الزبده استشاري جراحه العظام في ذمة اللهعشيرة الدباس تنعى فايز الدباسوفيات الجمعة 22-12-2023