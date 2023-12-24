وزيرة النقل: واردات وصادرات الأردن لم تتأثر بتحويلات الشحن في باب المندب

وطنا اليوم:قالت وزيرة النقل وسام التهتموني، الأحد، إن واردت وصادرات الأردن “لم تتأثر بتحويلات الشحن البحري” في باب المندب.

وأوضحت خلال لقاء صناعيين مصدرين إلى أسواق أميركية وأوروبية، أن “تحويلات الشحن البحري في منطقة باب المندب موضوع عالمي، وحتى الآن لم يتأثر الأردن بها”، موضحة أن تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع كلف الشحن والتأمين.

وأضافت التهتموني أن الحكومة تسعى دائمًا إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد.

وأشارت إلى أن الأردن ومصر اتفقا على مسار شحن بامتيازات وتسهيلات جاذبة وأنهينا العمل على التشريعات المتعلقة به.

وأوضحت أن العمل على المسار الأردني المصري كان قبل الأزمة الحالية؛ أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر المتوسط.