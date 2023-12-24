جامعة عمان الأهلية وجامعة أبو ظبي تبحثان التعاون المشترك

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان يوم الخميس الموافق 21-12-2023، رئيس جامعة أبو ظبي الأستاذ الدكتور غسان عواد، حيث تم مناقشة أبرز أوجه التعاون بين الجامعتين بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود، وتم وضع جدول زمني لمجموعة من بنود التعاون المتعلقة بالبحث العلمي المشترك وتبادل خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والتعاون مع مجالات الاعتماد الدولي والتصنيف وتطوير البرامج الاكاديمية .

يذكر أن جامعة أبو ظبي (ADU) هي جامعة بحثية خاصة تقع في مدينة خليفة بأبو ظبي، مع فروع إضافية في العين، دبي، ومدينة زايد. تأسست في عام 2003 على يد علي سعيد بن حرمل الظاهري وهي أكبر مؤسسة خاصة في الإمارات العربية المتحدة. وتضم الجامعة حوالي 8,000 طالب في الدراسات الجامعية والعليا ، وتشتهر بالتزامها بالعولمة، حيث تضم طلاباً من 70 دولة، ويُعتبر هذا التنوع من نقاط قوتها. كما تشتهر ADU بمرافقها عالية الجودة، بما في ذلك المختبرات المتطورة والفصول الدراسية والمساحات الترفيهية مثل الملاعب الرياضية.

ومن حيث الاعتماد، حصلت ADU على عدة اعتمادات مرموقة، حيث تم اعتماد كلية إدارة الأعمال من AACSB و EQUIS، بينما حصلت بعض برامج كلية الهندسة على اعتماد ABET ، بالإضافة إلى ذلك، حصلت الجامعة على الاعتماد من الرابطة الغربية للمدارس والكليات (WASC) ووزارة التعليم الإماراتية.

تصنف ADU ضمن أفضل 2% من الجامعات عالميًا وفقًا لتصنيف QS لعام 2024، وهي من أفضل جامعات الإمارات والمنطقة العربية لتميزها الأكاديمي وتأثيرها البحثي.