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ارتفاع منسوب المياه في سيل الزرقاء

منذ ساعتين
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-02-08 13:26:36Z | |

وطنا اليوم:ارتفع منسوب المياه وجريانها في سيل الزرقاء اليوم الأحد، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة.
وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بضرورة عدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه والتي تشكلت بسبب الحالة الجوية.
يبقى الأردن تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة الأحد، وتكون الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في الشمال والوسط وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح في الشمال والوسط.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تضعف تدريجياً فرصة هطول الأمطار مع ساعات ما بعد الظهر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق الأردن، وفي الليل تبقى الأجواء ضبابية وباردة بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.


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