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مظاهرات في الولايات المتحدة تطالب بإنهاء الدعم العسكري لإسرائيل

منذ 3 ساعات
مظاهرات في الولايات المتحدة تطالب بإنهاء الدعم العسكري لإسرائيل

وطنا اليوم:شارك الآلاف من النشطاء، وأعضاء المنظمات الحقوقية والاتحادات والنقابات، في عدة مدن أميركية، بمسيرات ضخمة للمطالبة بإنهاء الدعم العسكري الأميركي المتواصل لإسرائيل، ووقف الحرب الحالية الذي تمارس فيه إسرائيل أبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني.
وخرج المتظاهرون في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في مناطق التسوق الكبرى، التي تعج بالمتسوقين لمناسبة أعياد الميلاد، للمطالبة بإنهاء جميع المساعدات الأميركية لنظام الفصل العنصري في إسرائيل، وأخرى أمام مركز “ايرفاين سبيكتروم” للتسوق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وأغلق متظاهرون أكبر سوق لعيد الميلاد في مدينة شيكاغو بولاية الينوي.
وفي حي مانهاتن بولاية نيويورك، يواصل المتظاهرون المسيرات اليومية للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية، وعدم التوقف عن التظاهر حتى يتم وقف إطلاق النار، وإنهاء جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل.
كما خرجت مظاهرات في مدينة رالي في ولاية كارولينا الشمالية، وفي بوسطن بولاية ماساتشوستس للمطالبة بوقف إطلاق النار بشكل فوري.


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