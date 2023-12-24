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أجواء ضبابية وباردة وتساقط أمطار في أغلب المناطق

منذ 3 ساعات
أجواء ضبابية وباردة وتساقط أمطار في أغلب المناطق

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب الإقليمي بأن السحب الممطرة تستمر بالتوافد نحو الأردن، الأحد، مما تؤثر على أجزاء عدة من شمال ووسط الأردن، تترافق بأمطار متفاوتة الشدة، تكون أكثر غزارة في أجزاء من وسط الأردن.
وأضاف “طقس العرب” أن الهطول المطري يكون غزيرًا أحيانًا في أجزاء من شمال ووسط الأردن.
وتوقع “طقس العرب” استمرار فرص الأمطار شمال ووسط المملكة حتى ساعات العصر والمساء من الأحد، مشيرا إلى احتمالية شمول أجزاء من المنطقة الجنوبية.

توخي الحيطة والحذر
وحذر طقس العرب من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل تشكل الضباب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية.
وأهاب طقس العرب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر جراء ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان بعض الأودية في المناطق المنخفضة.ويستمر الطقس نهار الأحد باردا وماطرا في أجزاء عدة من شمال ووسط المملكة، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا خصوصا مع ساعات الفجر والصباح.
ويتحرك المنخفض الجوي مُبتعداً عن المملكة عصر ومساء الأحد، بحيث تضعف بشكل كبير فرص الأمطار عصرا وتنحسر عن معظم المناطق ليلا، ويُتوقع مع مُرور ساعات الليل أن يتشكل الضباب في أجزاء عدة من السهول الشرقية والبادية مع حدوث تدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بحسب “طقس العرب


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