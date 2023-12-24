الاحتلال يقتل 1 في المئة من مُسني قطاع غزة

وطنا اليوم:كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (Euro-Med)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 1 في المئة من مسني قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي “أعدم” العشرات من كبار السن في قطاع غزة في “عمليات إطلاق نار مباشر” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح البيان أن “1049 عجوزا وشيخا استشهدوا حتى الآن، أي حوالي 1 في المئة من إجمالي 107 آلاف مسن، يعيشون في غزة، و3.9 في المئة من إجمالي الشهداء الفلسطينيين”.

وأضاف البيان أن “معظمهم سحقوا حتى الموت تحت أنقاض منازلهم أو مراكز الإيواء، حيث التمسوا الأمان بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية منازلهم، أو أثناء إجبارهم على البحث عن الضروريات الأساسية في الشوارع والأسواق”.

واستطرد أن “المثير للقلق؛ استهداف العشرات بعمليات قتل وإعدامات ميدانية”.

وشدد المرصد الحقوقي، على أن “كبار السن يدفعون ثمنا باهظا للهجمات غير المتناسبة التي تنفذها القوات الإسرائيلية، حيث استشهد المئات منهم في الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وأصيب آلاف آخرون”.

وبحسب المرصد نفسه، فإن العديد من المدنيين المسنين، بما في ذلك الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا وحتى 80 عامًا، تعرضوا للاعتقال.

وأشار إلى أن “شهادات المعتقلين المفرج عنهم من المسنين تؤكد أنهم حرموا من العلاج، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بغض النظر عن وضعهم الصحي الصعب و/أو تقدمهم في السن”.