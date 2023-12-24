بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أسيرة إسرائيلية: حراسنا بغزة كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف

منذ 9 ثواني
أسيرة إسرائيلية: حراسنا بغزة كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف

وطنا اليوم:أثنت أسيرة إسرائيلية مفرج عنها من قطاع غزة على حسن المعاملة التي تلقتها من حراسها من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدة أنهم كانوا مستعدين للتضحية بحياتهم من أجل حمايتها وأبنائها الثلاثة من القصف الإسرائيلي.
وقالت الأسيرة تشين ألموغ غولدشتاين -في حوار لها هي وابنتها أغام مع قناة إسرائيلية- إن “الحراس الذين أسرونا (في غزة) كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف.. لقد كانوا يحموننا من نيران الجيش، وكنا مهمين جدا لهم”.
وأضافت “عندما كنا نسألهم عما إذا كانوا سيقتلوننا، كان ردهم: نموت نحن قبل أن تموتوا”.
وأشارت إلى أن الحراس “كانوا قريبين جدا منا، ولم نبق لأي لحظة وحدنا.. لذلك كنت أخاف أن يأتي الجيش في أي لحظة لمحاولة إنقاذنا.. كنت أخشى ذلك”.
وفي ردها على سؤال عن كيفية قضاء الوقت خلال مدة الاحتجاز، قالت “كنت ألعب مع أبنائي.. وابنتي أغام كانت تمارس الرياضة طوال الوقت.. حتى أن أحد الحراس قام بمبارزة الأيدي معي، لكنه وضع منشفة قبل ذلك على يده”.
وعندما سألها المذيع لماذا المنشفة؟ أجابت بالقول: “لقد كانوا يحترمون المرأة.. المرأة بالنسبة لهم مقدسة ولا يجوز لمسها.. المرأة بالنسبة لهم ملكة”.
كما تحدثت الأسيرة عن ابنيها الصغيرين قائلة “كانوا يلعبون ويرسمون، حتى أن حراسنا علموهم بعض الألعاب بلعبة الورق (الشدة)”.
يشار إلى أن حركة حماس وباقي فصائل المقاومة كانت قد أفرجت عن نحو 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والقاصرين، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بموجب اتفاق هدنة إنسانية. وأعلنت الحركة مرارا مقتل عدد من الأسرى المحتجزين لديها بسبب القصف الإسرائيلي الكثيف والعشوائي على أنحاء القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:17

اعترف اليوم بمقتل 8 جنود وضباط.. الاحتلال يقدم حصيلة جديدة لخسائره بغزة

03:54

العيسوي يعزي آل الصاحب بالمرحومة الحاجة سهام عبد المجيد الصاحب وعشيرة الدباس بالمرحوم فايز إسماعيل احمد الدباس

23:30

سلطة وادي الأردن تعلن حاله الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول وخاصة في المناطق الشمالية

21:22

الرواجيح يرعى حفل تخريج أصحاب المشاريع الصغيرة والممول من المنظمة الفلندية للإغاثة

21:03

بمشاركة وزير العدل الفلسطيني العجارمة إسرائيل تنكرت لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

20:58

مديرية الأمن العام تدعو إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تشكل الضباب وهطول الأمطار في مناطق من المملكة

20:53

الكوفيةُ والعَلم وروح الروح، ترند العالم !!

20:48

معالي العين داووديه يهنيء بعيد ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام

20:41

أميركا معزولة عالمياً

19:33

شوكولا الميلاد السوري للمسلمين والمسيحيين” بقلم المهندس باسل قس نصر الله

18:18

الميثاق الوطني يطلق مؤتمرا شبابيا ضخما بعنوان ” فلسطين في وجدان الأردنيين ملكاً وشعبا ”  

16:25

بعد منشور دعم فيه غزة.. مقتل طالب أردني في شبهة جريمة كراهية بألمانيا

وفيات
آل الزبده وآل النافع ينعون الدكتور مصطفى استشاري جراحه العظام يوسف الزبدهالدكتور مصطفى يوسف الزبده استشاري جراحه العظام في ذمة اللهعشيرة الدباس تنعى فايز الدباسوفيات الجمعة 22-12-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم علي سلامة الضمور