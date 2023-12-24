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مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي آل الصاحب بالمرحومة الحاجة سهام عبد المجيد الصاحب وعشيرة الدباس بالمرحوم فايز إسماعيل احمد الدباس

منذ ساعتين
مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي آل الصاحب بالمرحومة الحاجة سهام عبد المجيد الصاحب وعشيرة الدباس بالمرحوم فايز إسماعيل احمد الدباس

 

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت بالمرحومة الحاجة سهام عبد المجيد الصاحب شقيقة عطوفة سمير الصاحب.

كما  قدم العيسوي واجب العزاء بالمرحوم فايز إسماعيل احمد الدباس ( أبو محمد) شقيق معالي وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس.

ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي المتوفين تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلاً الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.


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