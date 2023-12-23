بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

سلطة وادي الأردن تعلن حاله الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول وخاصة في المناطق الشمالية

منذ 5 دقائق
سلطة وادي الأردن تعلن حاله الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول وخاصة في المناطق الشمالية

وطنا اليوم – نظراً للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي هذه الليلة ويوم غدٍ الأحد الموافق 24/12/2023 وما يرافقه من هطولات للأمطار بإذن الله تعالى وتشكل للسيول في مجاري الأوديه وارتفاع لمنسوب المياه في التجمعات المائية أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمةمن خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزيه الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.

وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وأكدت سلطة وادي الأردن أن طواقمها المناوبة في جميع ادارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابه وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.
ويمكن الاتصال على الارقام التالية:
ادارة مصادر مياه الاغوار الشمالية والوسطى هاتف رقم
0780469438
ادارة مصادر مياه الاغوار الجنوبية هاتف رقم
0781110578

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:22

الرواجيح يرعى حفل تخريج أصحاب المشاريع الصغيرة والممول من المنظمة الفلندية للإغاثة

21:03

بمشاركة وزير العدل الفلسطيني العجارمة إسرائيل تنكرت لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

20:58

مديرية الأمن العام تدعو إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تشكل الضباب وهطول الأمطار في مناطق من المملكة

20:53

20:48

معالي العين داووديه يهنيء بعيد ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام

20:41

أميركا معزولة عالمياً

19:33

شوكولا الميلاد السوري للمسلمين والمسيحيين” بقلم المهندس باسل قس نصر الله

18:18

الميثاق الوطني يطلق مؤتمرا شبابيا ضخما بعنوان ” فلسطين في وجدان الأردنيين ملكاً وشعبا ”  

16:25

بعد منشور دعم فيه غزة.. مقتل طالب أردني في شبهة جريمة كراهية بألمانيا

16:16

مؤسسة التدريب المهني تعزز معاهدها ب 7 سيارات هايبرد و5 سيارات كهربائية بتمويل من مجالس المحافظات

15:21

البطاينة : حزب إرادة إختار الشفافية والوضوح بتحديده لمرشحيه، ولن يقبل أي ضغوطات

15:15

آل الزبده وآل النافع ينعون الدكتور مصطفى استشاري جراحه العظام يوسف الزبده

وفيات
آل الزبده وآل النافع ينعون الدكتور مصطفى استشاري جراحه العظام يوسف الزبدهالدكتور مصطفى يوسف الزبده استشاري جراحه العظام في ذمة اللهعشيرة الدباس تنعى فايز الدباسوفيات الجمعة 22-12-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم علي سلامة الضمور