سلطة وادي الأردن تعلن حاله الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول وخاصة في المناطق الشمالية

وطنا اليوم – نظراً للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي هذه الليلة ويوم غدٍ الأحد الموافق 24/12/2023 وما يرافقه من هطولات للأمطار بإذن الله تعالى وتشكل للسيول في مجاري الأوديه وارتفاع لمنسوب المياه في التجمعات المائية أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمةمن خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزيه الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.

وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وأكدت سلطة وادي الأردن أن طواقمها المناوبة في جميع ادارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابه وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.

ويمكن الاتصال على الارقام التالية:

ادارة مصادر مياه الاغوار الشمالية والوسطى هاتف رقم

0780469438

ادارة مصادر مياه الاغوار الجنوبية هاتف رقم

0781110578