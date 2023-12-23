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الرواجيح يرعى حفل تخريج أصحاب المشاريع الصغيرة والممول من المنظمة الفلندية للإغاثة

منذ 3 ساعات
الرواجيح يرعى حفل تخريج أصحاب المشاريع الصغيرة والممول من المنظمة الفلندية للإغاثة

وطنا اليوم – رعى رئيس بلدية مادبا الكبرى عطوفة السيد عارف الرواجيح في قاعة الكرامة التابعة للبلدية حفل تخريج دورة أصحاب المشاريع الصغيرة بعد انهائهم دورة مهارات التسويق الالكتروني والتغليف لمدة 27 ساعة تدريبية والممول من المنظمة الفلندية للإغاثة FCA بالتعاون مع مؤسسة سكادا لتنمية افراد المجتمع المحلي SCDA وبلدية مادبا الكبرى.

وأكد الرواجيح دعم البلدية لعقد مثل هذه الدورات التدريبية لتنمية المهارات الفردية والفنية لأبناء المجتمع المحلي من أجل الاعتماد على الذات في تطوير المشاريع الصغيرة.

في نهاية الحفل سلم الرواجيح الشهادات على المشاركين.


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