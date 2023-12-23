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معالي العين داووديه يهنيء بعيد ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام

منذ دقيقتين
معالي العين داووديه يهنيء بعيد ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام

وطنا اليوم – قدم معالي العين السيد محمد داووديه التهنئة والتبريك بعيد ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.

وقال داووديه في تهنئه أحر التهاني وأطيب الأماني بعيد ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، لأحبائنا وأهلنا وإخواننا مسيحيي الأردن والمهجر والمسيحيين العرب والمسيحيين كافة.
سائلاً الله العلي القدير ان يلهم قادة العالم تطبيق تعاليم السيد المسيح في المحبة والتسامح والسلام.
وان ينصر الله الشعب العربي الفلسطيني على كيان الظلم والمجازر والاحتلال الإسرائيلي.

وكل عام و الأردن، شعباً عظيماً وملكاً حكيماً بخير وأمن وديمقراطية.

 


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