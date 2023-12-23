أميركا معزولة عالمياً

معالي العين السيد محمد داووديه

قال جوش بول المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي استقال من منصبه مؤخراً بسبب السياسة الأمريكية تجاه الحرب على غزة، أن سبب تغير موقف الولايات المتحدة من استخدام حق النقض ضد قرار سابق، إلى الامتناع عن التصويت اليوم، بأن الولايات المتحدة “معزولة بشكل ملحوظ على الساحة العالمية” وكانت تحاول الوصول إلى موقف لتجنب استخدام حق النقض ضد القرار.

ويتهم بول في حديث ل BBC الحكومة الأمريكية بأنها “تربط نفسها بنتنياهو والسماح له بدفعنا جميعا إلى الهاوية”، مضيفاً “النتيجة كانت كارثة للسياسة الخارجية الأمريكية”، خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع دول في الشرق الأوسط.