بعد منشور دعم فيه غزة.. مقتل طالب أردني في شبهة جريمة كراهية بألمانيا

وطنا اليوم – كشف مصدر مطلع لـ”الغد” الزميل حمزه دعنا عن مقتل طالب أردني (21 عاما) برصاصاتين في الرأس بألمانيا قبل يومين على خلفية شبهة “كراهية” بحسب التحقيقات الأولية.

ووفق المصدر، فإن جثمان الطالب لم يصل إلى الأردن بعد ومن المتوقع وصوله نهاية الأسبوع الحالي بعد انتهاء التحقيقات من قبل السلطات الألمانية.

وعلمت “الغد”، أن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام طلبة في الجامعة باستدراج الشاب إلى مكان متفق عليه وقام أحدهم بإطلاق رصاصتين إلى رأس الطالب على خلفية شبهة “قومية وكراهية” بعد منشور تضامني كتبه عن غزة عبر صفحته على “فيسبوك”.

ويذكر أن وزارة الخارجية تتابع تفاصيل الجريمة بالتنسيق مع السلطات الألمانية.