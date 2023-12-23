مؤسسة التدريب المهني تعزز معاهدها ب 7 سيارات هايبرد و5 سيارات كهربائية بتمويل من مجالس المحافظات

وطنا اليوم – أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن استلامها لمجموعة من السيارات الهايبرد والكهربائية، وذلك في إطار جهودها لدعم وتطوير قطاع التدريب المهني، وبدعم كريم من مجالس المحافظات، تم تزويد المؤسسة بهذه السيارات الحديثة التي ستسهم بشكل كبير في عمليات التعليم والتدريب للشباب والشابات في عدد من مشاغل المؤسسة المؤهلة.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود المؤسسة لتعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بشكل فعّال وفي اتجاه توفير فرص عمل مستدامة ومناسبة لهم، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع مستوى الكفاءة الوطنية.