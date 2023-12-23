آل الزبده وآل النافع ينعون الدكتور مصطفى استشاري جراحه العظام يوسف الزبده

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي

آل الزبده وال النافع وأقربائهم وأنسبائهم في الاردن والمهجر

ينعون بمزيد من الحزن وعميق الأسى المرحوم بإذن الله تعالى

الدكتور مصطفى يوسف الزبده استشاري جراحه العظام

زوج السيدة أمل بشير النافع ووالد كل من الدكتور ناصر ويوسف ورضوان و الدكتورة حياه وشقيق المرحوم مروان والدكتور مازن والدكتور مأمون والمهندس مؤيد ومنى وعم كل من الدكتور احمد والدكتور عماد والمهندس عبد الله والمهندس طارق والدكتور رامي الذي وافته المنية في المملكة المتحدة – لندن وقد ووري الثرى هناك.

تقبل التعازي يوم غدٍ الأحد الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣ من الساعه الرابعة حتى الساعة التاسعة مساءاً للرجال والنساء في قاعه جمعيه الفيحاء بالشميساني

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه

انا لله وانا اليه راجعون.