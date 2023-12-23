الدكتور مصطفى يوسف الزبده استشاري جراحه العظام في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي

آل الزبده وال النافع وأقربائهم وأنسبائهم في الاردن والمهجر

ينعون بمزيد من الحزن وعميق الأسى المرحوم بإذن الله تعالى

الدكتور مصطفى يوسف الزبده استشاري جراحه العظام

زوج السيدة امل بشير النافع ووالد كل من د. ناصر ويوسف ورضوان و د حياه وشقيق المرحوم مروان ود. مازن ود. مأمون والمهندس مؤيد ومنى وعم كل من د. احمد ود. عماد والمهندس عبد الله والمهندس طارق

ود. رامي

الذي وافته المنية في المملكة المتحدة – لندن وقد ووري الثرى هناك

تقبل التعازي اليوم الاحد الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣ من الساعه الرابعة حتى الساعة التاسعة مساء للرجال والنساء في قاعه جمعيه الفيحاء بالشميساني

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه

انا لله وانا اليه راجعون