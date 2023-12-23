بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الحبس لرجل اعمال بجرم الاحتيال لمدة عام قابل للاستئناف

منذ 4 ثواني
الحبس لرجل اعمال بجرم الاحتيال لمدة عام قابل للاستئناف
وطنا اليوم-في حكم وجاهي قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليه (رجل أعمال أردني) بجرم الاحتيال، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة والرسوم والغرامة (200) والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وقد جاء حكم المحكمة هذا، والذي اطلعت عليه مدار الساعة، بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه قد استعمل طرقاً احتيالية تنطوي على الغش والخداع من خلال استقبال المشتكي (رجل أعمال آخر) في مزرعة المشتكى عليه الكائنة في منطقة دابوق بالعاصمة عمان، وأطلعه على صور للمشتكي يظهر فيها المشتكى عليه يجلس مع شخصية مهمة جداً جداً عن طريق هاتفه وأنه مستشار في مؤسسة سيادية، حتى يبث الطمأنينة في نفس المشتكي ويعزز الثقة فيما بينهما ويجعله يصدقه وحتى يؤيد ادعاءاته بوجود أمر لا حقيقة له من خلال محاولة المشتكي عليه بيع قطعة الأرض الملاصقة لمزرعته للمشتكي مقابل ثمن يدفع على أقساط، وتنظيم اتفاقية مطبوعة فيما بينهما وقيامه بإعطاء مواصفات للقطعة والتي تبين في نهاية المطاف أن ملكيتها لا تعود له وان الارض التي تم بيعها هي ارض بمواصفات أخرى ولا تستحق الثمن الذي قبضه من المشتكي./ مدار الساعة

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:06

بعنوان “فلسطين في وجدان الأردنيين ملكاً وشعباً” حزب الميثاق الوطني يعقد مؤتمر الشباب في قصر الثقافة مسلء اليوم السبت

13:47

قراءة| لولبية الحصار المعلوماتي .. وسردية الفبركة الإعلامية لتسييج الرأي العام.

13:32

ميداني غزة 2: الخدمات الطبية تتجاوز مهام التدخلات الجراحية إلى معالجة يومية لإصابات الحرب

12:15

مجموعة حمادة تواصل حملة جمع التبرعات لدعم أهلي غزة

11:51

ارادة ملكية بالموافقة على النظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين

11:46

عمان الأهلية تتوج بالمركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية للكراتيه للطلاب والطالبات

11:44

 تسمية أ.د. ساري حمدان “أستاذ شرف” في الجامعة الأردنية

11:38

شراكة في مجال ريادة الأعمال بين الطفيلة التقنية ومركز تطوير الأعمال

11:21

41.60 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:07

أجواء باردة في أغلب المناطق وأمطار في شمالي ووسط المملكة

10:46

هلالات القطاع السياحي تأثر كثيرا نتيجة الحرب في قطاع غزة

10:42

عشرات الشهداء المدنيين في مخيم نصيرات ومناطق أخرى في غزة نتيجة قصف إسرائيلي

وفيات
عشيرة الدباس تنعى فايز الدباسوفيات الجمعة 22-12-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم علي سلامة الضموروفيات الخميس 21-12-2023الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر