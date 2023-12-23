الحبس لرجل اعمال بجرم الاحتيال لمدة عام قابل للاستئناف

وطنا اليوم-في حكم وجاهي قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليه (رجل أعمال أردني) بجرم الاحتيال، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة والرسوم والغرامة (200) والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وقد جاء حكم المحكمة هذا، والذي اطلعت عليه مدار الساعة، بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه قد استعمل طرقاً احتيالية تنطوي على الغش والخداع من خلال استقبال المشتكي (رجل أعمال آخر) في مزرعة المشتكى عليه الكائنة في منطقة دابوق بالعاصمة عمان، وأطلعه على صور للمشتكي يظهر فيها المشتكى عليه يجلس مع شخصية مهمة جداً جداً عن طريق هاتفه وأنه مستشار في مؤسسة سيادية، حتى يبث الطمأنينة في نفس المشتكي ويعزز الثقة فيما بينهما ويجعله يصدقه وحتى يؤيد ادعاءاته بوجود أمر لا حقيقة له من خلال محاولة المشتكي عليه بيع قطعة الأرض الملاصقة لمزرعته للمشتكي مقابل ثمن يدفع على أقساط، وتنظيم اتفاقية مطبوعة فيما بينهما وقيامه بإعطاء مواصفات للقطعة والتي تبين في نهاية المطاف أن ملكيتها لا تعود له وان الارض التي تم بيعها هي ارض بمواصفات أخرى ولا تستحق الثمن الذي قبضه من المشتكي./ مدار الساعة