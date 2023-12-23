البلقاء التطبيقية تشارك في مؤتمر الأربعين للمنظمة العربية الدولية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية في تونس

وطنا اليوم – شاركت جامعة البلقاء التطبيقية في أعمال الدورة الأربعين للمؤتمر الذي أقامته المنظمة العربية الدولية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في اتحاد الجامعات بالدول العربية، في “جامعة تونس المنار” تحت عنوان “القبول والتسجيل في عصر التحول الرقمي”

ومثل الجامعة في المؤتمر وفي إطار حرصها على المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية الدكتور زكريا المعطيات المسجّل العام.

وافتتح المؤتمر وزير التعليم العالي التونسي الأستاذ الدكتور منصف بوكثير، وبحضور السفير الأردني الدكتور عبدالله ابورمان، وعدد من السفراء للدول المشاركة وبحضور الأمين العام للمنظمة الأستاذ الدكتور بسام المحادين.

وعرض الدكتور العطيات الذي رأس الجلسات في اليوم الثاني لانعقاد المؤتمر ممثل عن المشاركين من الجامعات الأردنية دور جامعة البلقاء التطبيقية ضمن المحور الرابع للمؤتمر بعنوان “التحديات التي تواجه الطلبة الوافدين في الجامعات، وطرق احتساب مؤهلاتهم”

وفي نهاية المؤتمر تم تكريم البلقاء التطبيقية على مشاركتها الفعالة بتسليمها درع المنظمة، ووجه الدكتور العطيات شكره لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد العجلوني على دعمه المستمر والمتواصل لمشاركة الجامعة في المؤتمرات الدولية والإقليمية.