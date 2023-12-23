عمان الأهلية تتوج بالمركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية للكراتيه للطلاب والطالبات

وطنا اليوم-تمكنت فرق جامعة عمان الأهلية للكراتيه من الحصول على المركز الثالث بالمجموع العام لفئتي الطلاب والطالبات في ختام منافسات بطولة الجامعات الأردنية للكراتيه، والتي أقيمت خلال الدورة الرياضية للجامعات الأردنية تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية خلال الفترة 17- 20 / 12 / 2023.

وفي بطولة الطلاب حصل الطالب عمر شقرة على الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم، وحصل الطالب عبدالله حماد على الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم، بينما تمكن اللاعب محمد حازم عياد من الحصول على الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم، ليصبح رصيد الجامعة (ميدالية ذهبية + ميدالية فضية + ميدالية برونزية) ويتوج فريق الجامعة بالمركز الثالث في المجموع العام للبطولة، بإشراف المدرب القدير الكابتن حازم عياد وبمتابعة من قبل مشرف النشاط الرياضي في الجامعة السيد صهيب الطراونة.

أما على صعيد بطولة الطالبات فقد تمكنت الطالبة كاترين طريش من حصد الميدالية الذهبية لفئة وزن تحت 50 كغم، وحصلت الطالبة نرمين طريش على الميدالية الفضية لمنافسات وزن فوق 68 كغم، بينما حصلت الطالبة ليما مؤيد حوامدة على الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 55 كغم، بالإضافة إلى ميدالية برونزية في القتال الجامعي للطالبات كاترين طريش ونرمين طريش وليما حوامدة، وميدالية فضية في الطاتا الجماعي للطالبات كاترين طريش ونرمين طريش ولجين شموط، ليصبح رصيد الجامعة )ميدالية ذهبية + ميداليتين فضيتين + ميداليتين برونزيتين) ويتوج الفرق بالمركز الثالث في المجموع العام للبطولة، بإشراف المدرب سامر محمد جبر وبمتابعة من قبل مشرفة النشاط الرياضي في الجامعة الآنسة عرين قطيشات. وتقدم عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور مصطفى العطيات بالتهنئة إلى فرق الجامعة المشاركة في البطولة لما حققوه من إنجازات، مثمناً الدعم المستمر للطلبة الرياضيين من قبل رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، متمنياً لكافة فرق الجامعة التوفيق والنجاح في حصد البطولات بمختلف الرياضات.