 تسمية أ.د. ساري حمدان “أستاذ شرف” في الجامعة الأردنية

وطنا اليوم-قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية برئاسة معالي رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات منح الأستاذ الدكتور ساري حمدان تسمية أستاذ شرف في الجامعة الأردنية في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023.

والدكتور حمدان هو أكاديمي وإداري أردني بارز في مجال التعليم والرياضة. حصل على درجة الدكتوراة في الإدارة وإعداد المهنيين في التربية الرياضية من جامعة ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية عام 1986.

ثم التحق حمدان بالجامعة الأردنية في عام 1986 وتم ترقيته إلى رتبة أستاذ مشارك في عام 1991 وإلى أستاذ دكتور في عام 1998. وخلال فترة عمله في الجامعة الأردنية، شغل حمدان عدة مناصب إدارية مهمة بما في ذلك رئيس قسم التربية الرياضية ونائب عميد شؤون الطلبة، ونائب عميد وعميد لكلية التربية الرياضية.

لديه العديد من المؤلفات في مجال المناهج والكتب المدرسية المتعلقة بالتربية الرياضية والصحة.

حمدان طوّر أدلة المعلمين لمادة التربية الرياضية لكافة المراحل الأساسية وأشرف على الكثير من رسائل الدكتوراة والماجستير.

كما أنه يشغل منصب نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية منذ العام 2009 وحتى الآن.

وقد عيّن أ.د.حمدان رئيساً لجامعة عمان الأهلية ما بين عامي 2002 و2003 ومن ثم عين أميناً عاماً لوزارة الشباب في عام 2003 ولغاية عام 2011 ومن ثم أعيد تعيينه رئيساً لجامعة عمان الأهلية عام 2018 لغاية اليوم.

وخلال توليه رئاسة جامعة عمان الاهلية حصلت الجامعة على شهادات ضمان الجودة المحلية لمختلف كلياتها ، كما حققت نتائج غير مسبوقة في التصنيفات العالمية و دخلت نادي أفضل ألف جامعة في العالم بالمرتبة 801-850 وفق تصنيف كيو اس العالمي، كما صنفت بالمرتبة الأولى محليا بتصنيف التايمز لتأثيرالجامعات، وحازت مؤخرا على جائزة التايمز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 عن مساهمتها المتميزة في التنمية الاقليمية… ذلك إلى جانب حصول معظم كلياتها وبرامجها على أرقى الاعتمادات الدولية.

أيضا تم استحداث العديد من التخصصات النوعية وافتتاح عدد من الكليات الجديدة في الجامعة منها كلية فنون الطهي وكلية طب الاسنان.

كما لا بد من ذكر أن أ.د.حمدان شغل بالانتخاب منصب رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية .

بالإضافة إلى ذلك كله ، كان للدكتور حمدان دور كبير في مجال الرياضة في الأردن، حيث شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ومنصب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية والعديد من المناصب الإدارية والرياضية على المستويين المحلي والإقليمي.