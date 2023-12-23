ارادة ملكية بالموافقة على النظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين

الزعبي : النظام المعدل لصندوق التقاعد يمثل مرحلة ورؤية جديدة للصندوق والنقابة وجميع المنتسبين إليها وخاصة بدعم فئة الشباب وضمان ديمومة الأصول والموارد المالية لعدة أجيال

وطنا اليوم – صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لنظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين رقم (84) لعام 2023 وبهذه المناسبة قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، إن النظام المعدل يهدف إلى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي اجرتها النقابة لواقع الصندوق، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك فيه والالتزام بالتسديد، من خلال ‏استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب بقيمة 150 دينارًاً، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق. وأشار إلى أن النظام المعدل شملت فترة سماح للمهندسين حديثي الخريجين عدم الزامية سداد الاشتراكات الخمس السنوات الأولى من التخرج، حتى لو كانوا يعملوا فهم غير ملزمين بسداد الاشتراكات التقاعدية.

وأضاف نقيب المهندسين الأردنيين ان النظام المعدل سمح للمهندسين الراغبين في ضم السنوات السابقة دون سداد الرسوم الإضافية المترتبة على الاشتراكات التقاعدية عن السنوات السابقة والحصول على الاعفاء وفقا للنظام، وهذا يعطي الفرصة للمهندسين الذين لم يكونوا مشتركين في الصندوق في السابق لضم تلك الفترات دون الحاجة لدفع رسوم إضافية.

وأشار الزعبي إلى أن النظام المعدل سمح بتأجيل دفع الاشتراكات التقاعدية في حالات معينة ومنها التعطل / المرض، حيث يمكن تقديم طلب تعطل لمدة تصل الي ستة شهور دون ترتب رسوم إضافية. ودون أن تدخل في فترة احتساب الراتب التقاعدي. وكذلك استحداث شريحة 350 دينار بهدف السماح للمهندسين الشباب الاشتراك عليها بعد مرور عشر سنوات من التخرج بدلاً من الاشتراك على شريحة 500 دينار أردني مما يخفض قيمة الاشتراك الشهري بنسبة 25% والإعفاء من الرسوم الإضافية بنسبة 100% لمن دون ثلاثين عاماً وبنسبة 80% لمن دون 35 عاماً وبنسبة 50% لمن دون 50 عاماً شريطة الدفع دفعة واحدة ، وتخفيض عدد الشهور المسددة من 180 اشتراك الي 60 اشتراك فقط في حالات العجز والوفاة وتقسيط الاشتراكات التقاعدية المتأخرة للفترة ما قبل تاريخ 2023/12/31 لمدة 7 سنوات دون رسوم إضافية واقساط ميسرة جداً.

‏وبين الزعبي، أن النظام المعدل يشمل إلزاميَّة الاشتراك في الصندوق لجميع أعضاء النَّقابة، على أن لا يزيد الحدّ الأعلى لعمر الاشتراك عن (47) عاماً للذُّكور، و(43) عاماً للإناث وأضاف أن النظام المعدل يهدف إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهريَّة، واستحداث شرائح تقاعديَّة متوازنة اكتواريَّاً، وإلزاميَّة تسديد العائدات التقاعديَّة للمهندسين الممارسين للمهنة، والسَّماح للمهندسين بالانتقال من الشَّرائح التَّقاعديَّة دون قيود متعلِّقة بالعمر ،ويتضمن النظام المعدل أيضاً إجراءات لتخفيض العبء المالي على الصُّندوق، وتشجيع المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتِّبة عليهم واكد الزعبي انه قد بدء العمل بالنظام المعدل لصندوق التقاعد منذ صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/12/2023 حيث بدأت نقابة المهندسين بتطبيق كافة بنود النظام المعدل وحث نقيب المهندسين الأردنيين الزميلات والزملاء على ضرورة التوجه لتسديد التزاماتهم لصندوق التقاعد ما يسهم في الحفاظ على ديمومة الصندوق ، ويساعده في الايفاء بالتزاماته للزملاء المتقاعدين وعائلاتهم.

وختم نقيب المهندسين الأردنيين حديثه بالقول… إن النظام المعدل لصندوق التقاعد يمثل مرحلة ورؤية جديدة للصندوق والنقابة وجميع المنتسبين إليها وخاصة بدعم فئة الشباب وضمان ديمومة الأصول والموارد المالية لعدة أجيال.