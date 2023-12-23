41.60 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.90 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.80 و 37.10 دينار على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 294 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 335 ديناراً.

وأشار إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية “ضعيف” نظرا لارتفاع الأسعار وإلغاء المناسبات الاجتماعية، جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبين إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم امس الجمعة، على ارتفاع ملحوظ مسجلا 2053 دولارا للأونصة الواحدة، بعد ظهور تأكيدات بخفض اسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأميركية العام المقبل.(بترا)