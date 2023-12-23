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أجواء باردة في أغلب المناطق وأمطار في شمالي ووسط المملكة

منذ ثانيتين
أجواء باردة في أغلب المناطق وأمطار في شمالي ووسط المملكة

وطنا اليوم – توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم السبت، وتكون الأجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن المحتمل أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية زخات خفيفة من المطر، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) تثير الغبار في المناطق الصحراوية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطرياً، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
وبحسب التقرير، تبقى المملكة يوم غدٍ الأحد، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربيةن قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح لفترات قصيرة، وتضعف تدريجياً فرصة هطول الأمطار في ساعات بعد الظهر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 6 وفي مرتفعات الشراة 8 – 5 وفي مناطق البادية 15 – 7 وفي مناطق السهول 13 – 9, وفي الأغوار الشمالية 20 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 15، وفي البحر الميت 22 – 15، وفي خليج العقبة 23 – 14 درجة مئوية.


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