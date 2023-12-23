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امين المنظمة الدولية: وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات أهالي غزة

منذ ثانيتين
امين المنظمة الدولية: وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات أهالي غزة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الليلة الماضية على أن تقييم فعالية عملية المساعدات الإنسانية في غزة لا ينبغي أن يعتمد فقط على عدد الشاحنات التي تدخل القطاع.
وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن توسيع نطاق التسليم الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة.
وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي إن “المشكلة الحقيقية هي أن الطريقة التي تدير بها إسرائيل هجومها تسبب عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة”.
وشدد غوتيريس في بيان صدر باسمه على”أن عملية المساعدات الفعالة في غزة تتطلب الأمن، الموظفون الذين يمكنهم العمل بأمان، القدرة اللوجستية واستئناف النشاط التجاري”.
وخلص الأمين العام إلى أن “هذه العناصر الأربعة غير موجودة”، حاثا دولة الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ تدابير من شأنها إزالة الحواجز من طريق توزيع المساعدات.
وفي هذا الصدد، جدد غوتيريس التأكيد أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد للبدء في تلبية الاحتياجات الماسة لأهالي غزة، وإنهاء كابوسهم المستمر.


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