بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

استقرار أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الامريكية

منذ 4 ثواني
استقرار أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الامريكية

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، وكذلك استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 73 دولارا للبرميل الواحد.
واستقر مؤشر داو جونز الصناعي أمس الجمعة عند 37385 بانخفاض 19 نقطة فقط، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 29 نقطة ليصل إلى 14992 نقطة.
وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 4754 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 16 نقطة ليصل إلى 2033 نقطةـ
ولتحليل الأداء الاسبوعي للمؤشرات، ارتفع مؤشر (رسل 2000) نحو 2.5 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز أقل من 1 بالمئة، لكنه ارتفع خلال الشهر الجاري حوالي 5 بالمئة.
أما مؤشر (نازداك) فارتفع خلال الأسبوع الماضي 1.2 بالمئةن بينما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 1 بالمئةن مسجلا ارتفاعا خلال الشهر الحالي بنحو 4 بالمئة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:35

3980 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

20:39

استطلاع رأي يكشف آراء سعوديين في صراع حماس والاحتلال

20:20

وساطة أمريكية بين الاحتلال وحزب الله لتخفيف التوتر على الحدود

20:11

مصلون يغادرون مسجدا في رام الله بعد صعود كبير مستشاري عباس لمنبر الجمعة

19:59

الاحتلال يقدم عرضا ببنود جديدة لهدنة مؤقتة

19:27

تعطيل مستشفيات الخدمات الطبية 24 و31 الشهر الحالي

19:21

الأمن يداهم مهربي مخدرات تسللوا عبر الحدود ويشتبك معهم ويقتل أحدهم

19:18

الأشغال تتعامل مع انقلاب شاحنة على طريق النقب

19:15

الأونروا : ربع سكان غزة يواجهون خطر الموت جوعا

19:10

إيقاف استقبال الزوار في تلفريك عجلون بسبب الظروف الجوية

19:08

شركة عقارية إسرائيلية تتسبب بـ فضيحة دولية

19:00

مساعدات أوروبية بقيمة 130 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

وفيات
عشيرة الدباس تنعى فايز الدباسوفيات الجمعة 22-12-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم علي سلامة الضموروفيات الخميس 21-12-2023الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر