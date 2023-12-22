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تعطيل مستشفيات الخدمات الطبية 24 و31 الشهر الحالي

منذ ساعة واحدة
تعطيل مستشفيات الخدمات الطبية 24 و31 الشهر الحالي

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون يوم الاحد الموافق 24/12/2023 ويوم الاحد الموافق 31/12/2023.
وأكدت المديرية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة


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